Esp : Barcelone et Piqué s'impatientent pour Lionel Messi

Annoncée comme imminente depuis deux ou trois semaines, la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone n'est pas encore officielle. Et Gerard Piqué commence à sérieusement trouver le temps long.

Joan Laporta ne le cache pas, il est extrêmement confiant concernant la décision de Lionel Messi de rapidement s’engager avec le Barça, où il n’est plus sous contrat depuis le 1er juillet. Après sa victoire en Copa America avec l’Argentine, le sextuple Ballon d’Or a repris le chemin de la Catalogne, mais pas celui de l’entraînement, et pour cause puisqu’il est libre. Profitant de ses vacances, Lionel Messi laisse quand même ses anciens coéquipiers dans le doute, et l’impatience commence à monter dans le vestiaire de Ronald Koeman. Coéquipier de longue date de Leo Messi, Gerard Piqué ne masque pas qu’il attend la signature de cette fameuse prolongation, l’international espagnol étant conscient de l’importance de Messi dans l’effectif. « Nous attendons toujours qu’il signe sa prolongation et qu’il soit avec nous. J’espère que la proposition sera convaincante », a reconnu le défenseur de 34 ans, qui a lui prolongé en octobre 2020 jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone.

Une prolongation de Lionel Messi, la presse n'a aucun doute

Il y a trois semaines, plusieurs médias sportifs espagnols avaient affirmé que Lionel Messi et le président du Barça avaient trouvé un accord, et qu'une annonce interviendrait avant la fin du mois de juillet. Mais cela n'est pas le cas, et l'on évoque désormais une officialisation de ce nouveau contrat pour la Pulga dans les prochains jours. Pour rappel, le FC Barcelone débute à domicile sa saison de Liga le dimanche 15 août prochain contre la Real Sociedad. Et comme le rappelle Gerard Piqué le début de saison est souvent déterminant dans la quête d'une couronne nationale. « Nous devons essayer de bien commencer. Généralement, lorsque nous remportons des titres, c’est parce que nous prenons un bon rythme dès le départ et que nous nous nous construisons une avance au classement et la maintenons. C’est ce que nous essaierons de faire et en espérant que le Real Madrid et l’Atletico Madrid ne soient pas aussi performants que l’année dernière », a confié le défenseur barcelonais. Et c'est pour cela qu'il compte énormément sur le retour rapide de Lionel Messi.