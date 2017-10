Esp : Après le PSG, Javier Tebas s'attaque à la Catalogne

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Désormais connu en France, suite à ses prises de position ouvertement anti-PSG lors du dernier mercato, Javier Tebas a décidé de mettre les pieds dans le plat concernant la volonté de la Catalogne de quitter l'Espagne. Alors que le référendum de dimanche dernier n'en finit pas de provoquer des polémiques et des débats de l'autre côté des Pyrénées, le patron de la Liga a lui clairement prévenu que le championnat d'Espagne n'accueillera pas des équipes de Catalogne, si cette région fait sécession.

« Si la rébellion se poursuit et finit par triompher, nous aurons une Liga sans le Barça, sans l’Espanyol, sans le Nastic de Tarragone, sans Girone. Je sais qu’ils voudraient continuer dans le championnat espagnol, mais la juridiction est ainsi, a très fermement annoncé le patron de la Liga, qui prévient également tout le monde que pour jouer avec l’équipe d’Espagne, il faut aimer l’Espagne. L’équipe espagnole n’est pas une formation All Star. Dans la sélection espagnole doivent venir les grands joueurs et ceux qui à qui la nation espagnole tient à cœur. »