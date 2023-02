En crise, le Barça déchire un chèque de 70 ME

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sous pression à cause du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone devra sûrement pousser des joueurs vers la sortie l’été prochain. Cette situation n’a pourtant pas empêché le club catalan de refuser une offre généreuse pour Raphinha cet hiver.

Grâce à la vente d’une partie de ses actifs, le FC Barcelone était parvenu à réaliser un gros recrutement l’été dernier. Il n’empêche que le président Joan Laporta n’est pas sorti d’affaire. A plusieurs reprises ces derniers mois, le patron de la Liga Javier Tebas a annoncé que le Barça devait considérablement réduire sa masse salariale d’ici la saison prochaine. Le fair-play financier du championnat espagnol devrait donc obliger le club catalan à pousser des joueurs vers la sortie.

Le Barça refuse de sacrifier Raphinha

Mais pour le moment, le FC Barcelone reste focalisé sur l’aspect sportif. Il n’était pas question pour les Blaugrana de s’affaiblir pendant le mercato hivernal. Le Barça a en effet reçu une proposition d’Arsenal à hauteur de 70 millions d’euros pour Raphinha ! Une offre immédiatement refusée, révèle le quotidien Sport. La direction avait pourtant l’opportunité de réaliser une plus-value pour l’ancien joueur de Leeds United, recruté l’été dernier pour 58 millions d’euros (+ 7 millions d’euros de bonus). Mais le Brésilien est considéré comme un élément important pour l’avenir du club, dont le staff technique l’apprécie beaucoup.

📊 Dembele vs Raphinha pic.twitter.com/xWifyPhkja — Barça Spaces (@BarcaSpaces) February 22, 2023

Cette décision a dû rassurer l’ailier passé par le Stade Rennais. Barré sur le côté droit par l’intouchable Ousmane Dembélé, que beaucoup considèrent comme le chouchou de l'entraîneur Xavi, Raphinha commençait à montrer des signes d’agacement. L’indisponibilité du Français lui a permis de s’installer dans le onze et de se montrer à son avantage ces dernières semaines. Avec un total de sept buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Raphinha représentera un concurrent plus sérieux pour l’international tricolore.