Deux proches de Karim Benzema envoyés devant le juge

Le 8 octobre dernier, Leo D'Souza, qui gravite dans le milieu du football depuis de longues années, avait porté plainte pour une supposée tentative d'enlèvement et de séquestration qui se serait déroulée la veille à Paris, alors que Karim Benzema était présent en ville afin d'assister au match PSG-OL. Et deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce dossier seraient des proches de l'attaquant français du Real Madrid.

Selon l'Agence France Presse, Smaïn Tabennehas, qui connaîtrait Karim Benzema depuis le plus jeune âge, et Yamna Aghrib, en charge de la communication de KB9, entendus par la police depuis mardi, ont été déférés dans la soirée au tribunal de Paris et ils pourraient être entendus jeudi par un juge qui travaille sur ce dossier. Un troisième protagoniste dans ce dossier aurait, lui, été remis en liberté. Pour mémoire, cette histoire aurait débuté par un litige sur une somme d'argent liquide qui aurait été saisie par des douaniers au Maroc alors que Leo D'Souza avait récupéré 50.000 euros d'un sponsor de Karim Benzema. Des proches de ce dernier étant persuadés que D'Souza s'est mis l'argent de la poche, ce qui pourrait expliquer cette tentative d'enlèvement.