Officiel : Benzema encore absent avec le Real

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Carlo Ancelotti a beau avoir comme d’habitude lâché quelques propos rassurants au sujet de Karim Benzema, la réalité est bien différente.

L’attaquant français n’est pas dans le groupe en vue du match de ce samedi à Villarreal, et cela signifie qu’il n’aura pas la moindre minute de compétition officielle dans les jambes avant le match de mardi face au PSG. Une décision tout de même étonnante puisque le Real Madrid avait bien expliqué, au moment de sa blessure, que KB9 pourrait très vite retrouver le chemin des terrains, et que la blessure à la cuisse était légère. Il n’en est donc rien, et la formation madrilène commence déjà à travailler sur un plan avec ou sans le Français pour affronter le PSG. De son côté, Carlo Ancelotti a expliqué que tout était encore jouable, et que s’il décidait de prendre l’ancien lyonnais avec lui pour le déplacement en Ligue des Champions, c’était parce qu’il serait apte.

« On a de bonnes sensations. Il travaille toujours en individuel, on attend qu'il recommence à travailler avec l'équipe, il le fera dimanche ou lundi, et ensuite on prendra une décision. Jusque là, je ne peux rien dire. Mais les sensations de tout le monde, les siennes, les miennes et celles des médecins, sont bonnes », a assuré l’entraineur italien, qui va donc laisser le suspense durer jusqu’au bout, même si la durée de cette absence commence à agacer et inquiéter au Real Madrid.