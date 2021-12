Depay en plein naufrage au Barça

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Memphis Depay est régulièrement l'une des seules satisfactions du FC Barcelone cette saison. Néanmoins, sa prestation samedi face au Betis Seville a été proche du néant et interroge sur la capacité du Néerlandais à enchaîner les matches avec les Blaugranas.

Samedi après-midi, le FC Barcelone a encore vécu un match difficile, ponctué d'un revers 0-1 au Camp Nou face au Betis Séville. Une défaite très embarrassante dans la course à l'Europe mais aussi une prestation bien inquiétante dans la reconstruction catalane depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du club. Les Barcelonais ont semblé incapables de mettre en danger le Betis avec leur secteur offensif, dont le représentant, l'ancien lyonnais Memphis Depay est la cible des critiques. La prestation du Néerlandais face au club andalou a été mauvaise, notamment dans les chiffres. Etonnant pour un joueur qui a souvent porté l'équipe depuis le début de saison, un dévouement qui commence à peser sur les jambes du joueur néerlandais.

Memphis tire l'équipe et tire la langue

Les chiffres sont sans appel pour Memphis Depay face au Betis Séville. Celui dont un lion est tatoué sur une bonne partie du dos n'a pas eu beaucoup de mordant sur le plan offensif. Le meilleur buteur catalan depuis le début de saison n'a pas cadré une seule frappe du match, ni véritablement envoyé une seule frappe potable en direction des buts sévillans. Depay est celui qui a perdu le plus de ballons sur le terrain avec 20 et celui qui en a récupéré le moins, un seul sur 90 minutes. Des statistiques sans pitié pour l'ancien joueur de l'OL, toutefois modérées par Mundo Deportivo. Le quotidien catalan essaye d'expliquer cette mauvaise prestation par l'implication très forte du Néerlandais dans son nouveau club. Avec Busquets, Depay est le seul joueur à avoir pris part à toutes les rencontres depuis le début de saison, les 15 rencontres de Liga et les cinq de Ligue des Champions, d'où une usure légitime. Toutefois, Memphis devra vite récupérer car, dès mercredi, le Barça joue sa survie en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich.