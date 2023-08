Dembélé vite oublié, le Barça veut narguer le PSG

Dans : Liga.

En attendant l’officialisation du départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne perd pas de temps. Les Blaugrana sont déjà en quête d’un nouvel ailier et jettent leur dévolu sur Bernardo Silva, ancienne priorité du club francilien.

Encore sous le coup de la déception, le FC Barcelone doit vite tourner la page. Le départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain représente un énorme coup dur sur les plans sportif et financier. Mais le Barça devra profiter des dernières semaines de mercato pour compenser cette perte dans l’effectif de Xavi. L’entraîneur des Blaugrana espère recruter un latéral droit du calibre de João Cancelo, et surtout un ailier de haut niveau comme Bernardo Silva, le premier nom coché par le technicien.

La piste n’est évidemment pas simple pour le FC Barcelone dont la direction s’est réunie ce vendredi pour préparer son plan d’attaque. Selon les informations de Sport, l’idée serait de convaincre Manchester City avec une offre de 65 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus quasiment obligatoires. Et de son côté, le Portugais percevrait un salaire croissant au fil des saisons. Compte tenu de ses problèmes financiers, le Barça ne pourra pas proposer beaucoup mieux.

Le club catalan compte donc sur la complicité de Bernardo Silva pour obtenir son transfert. Le Barça sait que Manchester City sera dur en affaires étant donné que le manager mancunien Pep Guardiola souhaite garder l’ancien Monégasque. « Je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être ici. Mais ce n’est que mon avis, a confié le coach des Citizens ce vendredi. Nous n’avons pas encore reçu d’offre appropriée (pour Bernardo Silva). »

Guardiola veut garder Bernardo Silva

« S’ils le veulent, ils prendront un avion et viendront à la rencontre de notre club, a poursuivi Pep Guardiola. Pour Kyle Walker et Bernardo Silva, que puis-je dire ? Ils sont si importants pour nous. Nous les voulons et nous ferons tout. Nous voulons qu’ils restent. Nous ferons tout. Remplacer ces deux joueurs serait si difficile. » En plus du refus de l’Espagnol, le Paris Saint-Germain, qui avait fait de Bernardo Silva sa priorité, s’est heurté aux préférences de l’international portugais qui souhaite évoluer en Liga. Son arrivée serait donc une belle vengeance pour le Barça.