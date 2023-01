Dembélé le joueur YouTube, Xavi l’a recadré

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Décisif contre la Real Sociedad (1-0) mercredi en Coupe du Roi, Ousmane Dembélé continue de répondre aux attentes de Xavi. L’entraîneur du FC Barcelone ne cesse de complimenter l’ailier français qu’il a toujours soutenu, sans pour autant le ménager pendant leurs discussions en privé.

Il y a encore un an, Ousmane Dembélé était sifflé au Camp Nou et surtout poussé vers la sortie. L’ailier du FC Barcelone se rapprochait de la fin de son contrat et ne parvenait pas à trouver un accord après des mois de discussions avec ses dirigeants. A l’époque, un seul membre du club catalan osait le soutenir publiquement. On parle bien sûr de Xavi qui n’avait pas hésité à s’opposer à la direction.

L’entraîneur du Barça s’était montré défavorable à la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé qu’il considère comme le meilleur joueur à son poste. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, Xavi n’a pas toujours chouchouté l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Le quotidien Mundo Deportivo raconte le contenu d’un de leurs premiers entretiens durant lequel le technicien recadrait déjà l’international tricolore.

« Tu ne dois plus être un joueur de "highlights" », critiquait Xavi, tout de suite déterminé à faire d’Ousmane Dembélé un joueur décisif, et pas simplement spectaculaire. Près d’un an plus tard, force est de constater que Xavi a réussi son pari. L’ailier formé au Stade Rennais totalise huit buts et deux passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Le tout en parvenant à éviter ces blessures qui ont gâché ses premières années en Catalogne.

Xavi veut prolonger Dembélé

Prochaine étape pour Xavi, convaincre la direction de faire le nécessaire afin de prolonger Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en 2024. « Pour moi il est important, vous le savez, a confié le coach du Barça ce vendredi. Il est différent et il fait la différence. C'est difficile de trouver ce type de joueurs si influents dans les duels en un contre un. Le club le sait. Depuis qu'on est là, il joue à un niveau extraordinaire. J'espère qu'il restera beaucoup d'années ici. » D’après le quotidien Sport, le Blaugrana espère lui aussi prolonger.