Cristiano Ronaldo est « un fou et un idiot », scandale à Madrid !

Depuis quelques jours, El Confidencial dévoile des enregistrements de Florentino Perez à son insu. Et ce mercredi, le patron du Real Madrid est pointé du doigt pour ses propos à l'encontre de Cristiano Ronaldo.

Florentino Perez l’a annoncé mardi, il va saisir la justice suite aux diffusions quotidiennes d’enregistrements de certaines de ses conversations censées être privées, mais dont El Confidencial s’est procuré des copies. Ces propos du président du Real Madrid remontent à quelques années, et ce dernier est persuadé que si elles ressortent maintenant c’est qu’on veut lui faire payer on implication dans le projet avorté de Super League. Pour Perez l’affaire est vraiment gênante, car ce dernier n’a pas hésité à attaquer des légendes du clubs telles qu’Iker Casillas ou Raul. « Il s'agit de phrases isolées tirées de conversations et sorties du contexte général dans lequel elles s'inscrivent. Si elles sont publiées aujourd'hui, alors que de nombreuses années se sont écoulées, je le vois comme une réponse à ma participation en tant que l'un des promoteurs de la Super Ligue. J'ai remis l'affaire entre les mains de mes avocats qui étudient les actions possibles à entreprendre », a fait savoir Florentino Perez dans un communiqué officiel.

Cela n’a pas empêché El Confidencial de publier de nouveaux documents ce mercredi, et il s’agit cette fois de propos de Florentino Perez tenus à l’encontre de Cristiano Ronaldo. « Cristiano est fou. Ce gars est un idiot. Vous pensez qu'il est normal, mais il ne l'est pas, sinon, il ne ferait pas toutes les bêtises qu'il fait », affirmait, en 2012, le grand patron du Real Madrid, qui liait le cas CR7 à celui de José Mourinho en affirmant que les deux avaient « un ego terrible ». Parti du Real Madrid pour la Juventus en juin 2018, Cristiano Ronaldo sait désormais ce que pensait son ancien patron de lui, nul doute que la star portugaise va probablement tomber de haut.