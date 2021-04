Barça : Derrière ses promesses, Laporta cache la vérité sur Messi

Dans : Liga.

Nommé président du FC Barcelone le mois dernier, Joan Laporta s’était engagé à s’occuper de la prolongation de Lionel Messi en priorité. Mais les semaines passent et le dirigeant n’aurait pas vraiment avancé. En cause, la situation inquiétante du club sur le plan économique.

Ce n’est pas un hasard si Joan Laporta était annoncé favori avant les élections. Dès le départ, le concurrent de Victor Font et de Toni Freixa était présenté comme le candidat le plus proche de Lionel Messi. Le dirigeant avait même basé sa campagne sur sa capacité à convaincre l’Argentin de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. C’est donc sans surprise que les socios ont élu celui qui s’était engagé à tenir une réunion avec le capitaine du FC Barcelone tout de suite après sa nomination.

Mais près d’un mois plus tard, et même si des rumeurs parlent d’une tendance plus favorable, le dossier Lionel Messi n’aurait toujours pas avancé. Joan Laporta prononce toujours de belles paroles devant les médias mais en interne, le Blaugrana attend toujours la réunion ainsi que l’offre de prolongation promises. Et la raison est simple si l’on en croit El Confidencial, le nouveau président du Barça a profité de ces semaines pour mieux étudier les comptes du club. Résultat, la situation économique serait plus grave que prévue.

Man City et le PSG toujours à l’affût

A tel point que le dirigeant ne peut pas présenter de proposition concrète à l’heure actuelle. Il faut dire que Joan Laporta doit également gérer d’autres dossiers comme la prolongation de l’ailier français Ousmane Dembélé, de retour en forme et dont le contrat expire en 2022. Rappelons aussi que le coach Ronald Koeman attend des renforts en défense centrale et en attaque. Pas de quoi faciliter la tâche du président avec Lionel Messi, que la source annonce toujours sur les tablettes de Manchester City et du Paris Saint-Germain.