Benzema « surcoté », Zidane perd son calme légendaire

Dans : Liga, Foot Europeen.

Toujours serein en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane s’est emporté au moment d’évoquer un sujet sensible : Karim Benzema.

Maladroit dans la finition contre Tottenham (1-1) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant français est devenu la cible de Gary Lineker : « C'est moi ou Benzema est un joueur surcoté ? Un but par-ci, par-là dans une équipe aussi forte que le Real Madrid n'est en rien exceptionnel. C'est bien mais pas génial », a critiqué le consultant anglais sur Twitter. Lancé sur le sujet, Zidane a perdu calme.

« Ces critiques sur Karim me dérangent. Quand on connaît le football, c’est une honte de dire ça, a lâché le technicien. Et au-delà de ça, pour moi c'est le meilleur de tous. C'est vrai que le n°9, ici, doit toujours marquer 50 ou 60 buts. Mais Karim ne va pas marquer 60 buts par saison. Il va en marquer 25 ou 30, et distribuer 30 ou 40 passes décisives. Pour moi, c'est plus important. Cela m'agace qu'on parle en mal de mes joueurs. »

Benzema, « tout ce que j’adore »

« S'il est là depuis bientôt 10 ans, ce n'est pas pour rien, a ajouté le coach merengue. Il a toujours montré que sa place était là. Il a toute la panoplie d'un joueur de foot que j'adore. Tout. S’il peut s'améliorer ? Oui, il le sait. S’il peut mieux faire à tous les niveaux ? Oui. C'est ce qu'on travaille tous les jours et il sait qu'il va encore progresser. S'il marque plus de buts, il sera content et nous aussi. » Une sacrée mise au point !