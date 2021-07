Barcelone et Messi, cet homme rend fou le Barça !

Dans : Liga.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Empêtré dans des soucis salariaux, le Barça tente de négocier pour s'en sortir, mais Javier Tebas bloque tout.

C’est une situation que les dirigeants barcelonais redoutaient, car elle laisse la place à toutes les hypothèses et tous les risqus, Lionel Messi n’a pas renouvelé son contrat avant la date du 30 juin. Autrement dit, le sextuple Ballon d’Or peut négocier et signer où bon lui semble, même si du côté de Joan Laporta on répète depuis des semaines que la Pulga n’a qu’un souhait, continuer sa carrière sous le maillot de son club de toujours. Cependant, le président du FC Barcelone doit composer avec des finances dans le rouge plus que vif et une masse salariale colossale. Pour l'instant, le dossier Messi est donc à l'arrêt. Afin de plaider sa cause, Laporta a rencontré Javier Tebas, le grand patron de la Liga, afin de négocier la possibilité pour le Barça de dépasser les limites espagnoles du fair-play financier afin de rapidement aboutir à un accord avec Lionel Messi.

Une réunion a eu lieu ces derniers jours entre Javier Tebas et Joan Laporta sur ce sujet, le président barcelonais rappelant au boss de la Liga que Lionel Messi était une formidable publicité pour le championnat d’Espagne et qu’il serait fou de le laisser partir ailleurs. Mais selon Sport, la réponse de Tebas a été : « non ! ». Souvent assassin contre le PSG et Manchester City, qu’il accuse de « dopage financier », Javier Tebas n’a pas dérogé à sa rigueur et il a refusé d’accorder un petit espace de liberté financier au FC Barcelone pour prolonger Lionel Messi. « Javier Tebas s’est montré compréhensif lors de cette rencontre avec Barcelone, mais il a souligné qu’il ne pouvait rien faire pour que le Barça enfreigne les règles et il a exhorté le club à respecter le règlement comme le font les autres équipes de Liga », précise Albert Masnou, journaliste du quotidien catalan. Le FC Barcelone va donc devoir continuer à soulager son effectif et ses finances pour enfin trouver un accord avec Lionel Messi.