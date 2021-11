Barcelone : Enorme coup dur, Agüero absent au moins 3 mois !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Victime d'un souci cardiaque samedi en plein match avec le FC Barcelone, Sergio Agüero sera forfait au moins trois mois a annoncé le club catalan.

Le Barça a vécu un été terrible avec le départ de Lionel Messi et les révélations sur des finances dans un état désastreux, et sportivement cela ne s’est pas arrangé puisque face à des résultats très médiocres, Joan Laporta a décidé de limoger Ronald Koeman dans la foulée de la défaite de Barcelone face au Rayo Vallecano. Toujours en quête d’un entraîneur, le club catalan s’est contenté d’un nul samedi contre Alaves. Un match marqué par les vives douleurs à la poitrine de Kun Agüero, l’attaquant ayant été victime d’un léger malaise avant de reprendre très rapidement ses esprits. Transporté à l’hôpital, l’ancien joueur de Manchester City a passé des examens qui ont révélé une arythmie cardiaque, obligeant Agüero à rester hospitalisé quelques jours afin d’en savoir plus sur la nature et la gravité de ce problème.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]



Kun Agüero a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du Dr. Josep Brugada. Il sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation pic.twitter.com/ZbYazTfosq — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 1, 2021

Et ce lundi soir, le FC Barcelone a communiqué sur la santé de son joueur. « Kun Agüero a été soumis à un processus de diagnostic thérapeutique du Dr. Josep Brugada. Il sera absent 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation », a annoncé le Barça. Aurore Thibault, journaliste qui couvrait notamment la Liga pour BeinSports, a précisé via Twitter que le docteur Brugada est un cardiologue reconnu en Espagne, ce qui confirme le sérieux des problèmes de Sergio Agüero, lequel ne sera de retour au mieux que début février 2022.