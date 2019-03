Barça : Un but à la Maradona, Lionel Messi met tout le monde d'accord

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dans un processus qui a duré 100 jours, le FC Barcelone s’est amusé à élire le plus beau but de son histoire.

Un classement bien évidemment relatif, puisque tous les buts n’ont pas forcément été filmés, et que la primeur est souvent donnée à ceux de l’époque moderne du club catalan. Lionel Messi en profite pour se distinguer très largement en plaçant tout simplement trois de ses buts à la plus haut marche du podium. Dont le plus beau, qui se trouve être son impressionnant slalom contre Getafe en 2007.