Barça : Mais où est passé Malcom après son transfert à 41 ME ?

Dans : Liga, Foot Europeen, Bordeaux.

Très peu utilisé par le FC Barcelone cette saison, il ne compte que 25 minutes de temps de jeu en Liga, Malcom prend son mal en patience. L’ancien atout offensif numéro 1 de Bordeaux digère pour le moment le changement de dimension dans sa carrière, et son transfert assez rocambolesque en Catalogne de l’été dernier. Acheté pour 41 ME, le Brésilien aimerait avoir plus de temps de jeu, mais ne panique pas, comme l’a révélé son agent sur la RAC.

« C’est difficile à expliquer. Tous les joueurs ont besoin d’un temps d’adaptation, et pour cela il faut tout de même des minutes de temps de jeu. Pour le moment, Malcom ne les a pas. Mais il est impatient de jouer et quand il pourra montrer ses qualités, il le fera. Il n’est pas heureux, mais il reste concentré et très motivé. Il est arrivé en France à 19 ans et a connu quelque chose de similaire pour finir comme le leader offensif de son équipe. On nous demande de rester serein, il va avoir sa chance », a prévenu le représentant de Malcom, persuadé que ce départ en douceur pour un joueur qui n’a que 21 ans n’a rien d’alarmant. L’exemple Ousmane Dembélé, qui a aussi connu une première saison difficile, est là pour le prouver.