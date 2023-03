Barça : Le scandale de corruption prend une nouvelle ampleur

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Accusé de corruption envers un ancien dirigeant arbitral, le FC Barcelone risque gros. Un tribunal catalan a annoncé la transmission de l’enquête à un juge d’instruction. Cette nouvelle étape de l’affaire n’a rien de rassurant pour le club catalan, d’autant que la Liga représentée par Javier Tebas continue de mettre la pression.

Le FC Barcelone est loin d’être sorti d’affaire. En Espagne, le monde du football a les yeux rivés sur le scandale qui touche le club catalan. L’actuel leader de Liga est accusé de corruption envers Jose Maria Enriquez Negreira, l'ancien responsable des arbitres dont plusieurs sociétés ont reçu d’étranges versements (plus de 7,3 millions d’euros) de la part des Blaugrana.

🗣️ Piqué : "Nous n'avons jamais su qui était Enriquez Negreira. Nous, les joueurs, nous ne savions rien de tout cela, nous étions en dehors de tout ça. J'ai confiance en Laporta et dans le Barça, je sais ce que le club a fait de bien." pic.twitter.com/mcbODQRGB8 — Barça News (@BarcaNewsFRA) March 14, 2023

Le Barça et certains de ses ex-présidents ont donc été inculpés pour « corruption entre particuliers dans le secteur sportif », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce ». Et ce n’est sûrement que le début des ennuis pour le club dirigé par Joan Laporta. En effet, le tribunal de Barcelone jusqu’ici en charge de l’affaire a confié l’enquête à la juge d’instruction Silvia Lopez Mejias.

La Liga partie civile

L'affaire prend une nouvelle ampleur étant donné que la juge a accepté de joindre deux plaintes au dossier, à savoir celles du ministère public et de l’arbitre Xavier Estrada Fernandez. Ce dernier avait effectivement poursuivi Jose Maria Enriquez Negreira en justice. A noter que la juge a aussi validé la demande de la Liga, désormais partie civile dans cette affaire, et dont le patron Javier Tebas tient absolument à connaître toute la vérité.

« Il y a des paiements reconnus par Barcelone au vice-président de la CTA (comité technique arbitral), c'est quelque chose d'anormal, a souligné le dirigeant espagnol sur la chaîne Movistar. C'est clair que ça génère des tensions. La réputation de notre football est en jeu. J'ai honte. Nous n'avons aucune explication de la part de Barcelone. » Selon le Barça, les versements ont servi à payer de simples conseils sur l’arbitrage.