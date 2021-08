Barça : Laporta brutalise Koeman, c'est violent

Dans : Liga.

Pour l'entraîneur du FC Barcelone le départ de Lionel Messi a été un premier coup de massue. Mais Ronald Koeman en a pris un deuxième après avoir demandé des renforts à Joan Laporta. Le Barça est en crise.

Depuis une semaine, et l’annonce par le Barça que Lionel Messi n’allait finalement pas revenir au club, Ronald Koeman doit passer des nuits délicates. Car le coach de l’équipe catalane est bien conscient que sans la Pulga, son effectif est dévalorisé, d’autant plus que Sergio Agüero est d’ores et déjà forfait sur blessure pour plusieurs semaines. Face à cette situation, le coach de FC Barcelone a demandé à Joan Laporta et aux dirigeants Blaugrana de recruter deux joueurs, à savoir un milieu de terrain et un attaquant. Pour Ronald Koeman, sans renfort, il sera difficile pour le Barça de faire mieux que la saison dernière. Mais si Laporta a écouté les arguments de son entraîneur, cela l’a laissé totalement insensible.

Barcelone sans Lionel Messi, Koeman n'a pas le choix

Sport explique en effet ce jeudi que la réponse Mateu Alemany et Ramon Planes a été claire, il n’y aura pas de nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato estival. Pour l’instant, et compte tenu de la situation financière catastrophique du Barça, qui a provoqué le départ de Leo Messi, la priorité des dirigeants barcelonais est de pouvoir permettre à Memphis Depay et Eric Garcia de jouer en Liga, ce qui n'est pas encore le cas. Le contrat des deux joueurs n’a pas encore été enregistré par les services de Javier Tebas, et cela devient problématique. La seule solution pour permettre à Barcelone de recruter un ou deux renforts supplémentaires serait de vendre Martin Braithwaite d’ici le 31 août. Si le club a reçu des offres pour l’ancien joueur du TFC, ce dernier les a toutes refusées. Autrement dit, Ronald Koeman a été renvoyé dans son vestiaire avec une seule option, faire avec son effectif actuel. Point à la ligne.