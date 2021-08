Barça : Agüero déjà blessé, l'après-Messi commence mal

Dans : Liga.

Samedi soir, Sergio Agüero était présent à la villa de Lionel Messi afin de faire ses adieux à la star argentine, qui quitte officiellement le FC Barcelone.

Dès l’instant où le départ de Lionel Messi a été officialisé, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet de l’avenir de Sergio Agüero. Tout juste débarqué en provenance de Manchester City, l’international argentin, très proche de Lionel Messi depuis de longues années, a été annoncé sur le départ à la surprise générale. Il faut dire que Sergio Agüero avait accepté de diminuer considérablement son salaire par rapport à ce qu’il percevait à Manchester City, précisément pour que Lionel Messi puisse rester à Barcelone. Cela n’a pas suffi et en Espagne, on évoquait samedi soir un possible départ à la surprise générale de Sergio Agüero. Il est cependant désormais acquis que le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City devrait rester en Catalogne.

Agüero va rester... avec le n°10 ?

A l’occasion de la conférence de presse donnée par Léo Messi depuis le Camp Nou dimanche matin, Sergio Agüero a rassuré les supporters barcelonais présents pour l’occasion. « Ne vous inquiétez pas, vous m’aurez toute l’année, ne vous inquiétez pas » a notamment lancé Sergio Agüero, qui pourrait par ailleurs récupérer symboliquement le numéro de Lionel Messi à Barcelone En effet, selon les informations obtenues par la radio espagnole El Larguero, l’ex-attaquant de Manchester City est pressenti pour récupérer le numéro 10 laissé vacant par Lionel Messi. En interne, les joueurs du vestiaire militeraient pour que le « Kun » soit l’élu afin de récupérer le numéro mythique de Lionel Messi. Plombé par les blessures la saison dernière, Sergio Agüero est de toute évidence l’une des attractions du moment au Barça. Mais l’Argentin doit pour cela fréquenter moins assidument l'infirmerie. Et cela commence mal puisque le Barça que l'ancien joueur de City était forfait pour le match de gala ce dimanche soir contre la Juventus et qu'il pourrait être absent plusieurs semaines en raison d'une déchirure à l'intérieur du mollet de la jambe droite.