Barça : A peine arrivé, Griezmann reçoit un avertissement du coach

Dans : Liga, Mercato.

Recruté pour 75 M€ (hors bonus), Frenkie de Jong (22 ans) devrait bénéficier d’un statut important au FC Barcelone.

Compte tenu du prix de son transfert et de la lutte acharnée avec le Paris Saint-Germain, on voit mal Ernesto Valverde mettre son milieu de terrain sur la touche. « C'est un projet pour l'avenir, un joueur avec beaucoup d'années devant lui », a décrit l’entraîneur des Blaugrana, histoire d’enlever la pression sur les épaules du Néerlandais. En revanche, son discours est totalement différent en ce qui concerne Antoine Griezmann (28 ans). En tant qu’ancien cadre et buteur de l’Atlético Madrid, le Français n’aura pas le droit à l’erreur dès l’entame de la saison.

« Il est différent par rapport à De Jong vu qu'il a déjà l'expérience de la Liga, a prévenu Valverde. Il est rapide, il prend les espaces, il est décisif dans les derniers mètres. On sait ce qu'il coûte et ce qu'il apporte, on a beaucoup d'attentes à son sujet. Il est encore jeune, mais il est à la fois expérimenté. On espère qu'il aura un rendement immédiat. » Le renfort à 120 M€ est prévenu, le Barça l’espère décisif sans aucune période d’adaptation.