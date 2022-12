Après la France, Karim Benzema trahi par Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Avec trois buts marqués, Marcus Rashford réalise un excellent mondial sous le maillot anglais. De quoi attirer les convoitises au mercato alors que son contrat expire en juin 2023 à Manchester United. Le Real Madrid en ferait bien le remplaçant de Karim Benzema à l'avenir.

La coupe du monde reste l'évènement majeur du monde du football et une vitrine incroyable sur les différents talents. C'est le cas notamment de Marcus Rashford avec l'Angleterre. Le talent du jeune attaquant de 25 ans ne fait pas de doute mais les derniers mois à Manchester United ne l'ont pas suffisamment mis en valeur. Dans une saison pas toujours évidente, il s'en sort avec huit buts en club mais seulement quatre en Premier League. Heureusement, le Mondial rappelle à tous qu'il reste un joueur très complet. Capable d'éliminer, de s'inclure dans un collectif et aussi de conclure devant le but. Il a ainsi planté trois fois depuis le début du tournoi dont un coup-franc sublime face aux Gallois.

Polyvalence, prix : Rashford séduit de plus en plus le Real

Un bilan intéressant qui lui redonne une belle cote au mercato. Selon le Daily Express, le Real Madrid réfléchit à s'attacher ses services pour venir remplacer Karim Benzema à l'avenir. Le Français va quand même fêter ses 35 ans d'ici deux semaines. On a aussi murmuré les noms de Rafael Leao, Christopher Nkunku ou encore Harry Kane. Mais, le quotidien El Nacional affirme que c'est bel et bien Marcus Rashford qui tient le plus la corde à l'heure actuelle.

https://t.co/UUsm9cPUYL say Marcus Rashford is amongst the candidates to strengthen the Real Madrid frontline next summer. His contract is up next summer and he is free to negotiate in January. pic.twitter.com/qGFmgo4dfp — Football España (@footballespana_) November 30, 2022

En effet, le prix de l'Anglais est son meilleur atout. Un point qui préoccupe beaucoup le Real Madrid, déjà présent sur le dossier Endrick qui s'annonce très onéreux. Rashford sera en fin de contrat à Manchester United en juin prochain, ce qui le rendrait libre et gratuit. Le Mancunien a toutefois la possibilité d'activer une option d'un an avec les Red Devils pour continuer jusqu'en juin 2024. A cette date-là, au plus tard, le Real Madrid espère qu'il aura mis la main sur Marcus Rashford.

Les discussions Benzema - Real Madrid s'enlisent

Un timing qui lui permettrait de tourner la page Karim Benzema. Le Français, si décisif, arrive en fin de carrière. Marcus Rashford représente le meilleur profil pour lui succéder selon la direction sportive, étant capable d'évoluer aux trois postes de l'attaque. Les seuls doutes qui demeurent dans l'esprit de la direction merengue sont de savoir si Rashford aura les épaules pour assumer ce rôle et si le joueur ne sera pas trop exigeant sur le plan du salaire. Et le PSG, intéressé par Rashford cet été, rôde toujours...

Mais concernant Karim Benzema, cette volonté de recruter un joueur capable d'être la nouvelle tête d'affiche en attaque n'est pas une bonne nouvelle. Florentino Pérez n'arrive pas à finaliser un accord pour une prolongation de contrat, même si les bases ont été jetées de longue date. Mais comme l'évoque régulièrement la presse espagnole, malgré l'histoire d'amour entre KB9 et la Maison Blanche, il n'y a aucune pitié des deux côtés. Le Français a voulu négocier d'énormes primes en cas de Ballon d'Or ou de nouveaux titres dans son futur engagement, avant que le Real Madrid ne négocie tout ça à la hache en voyant que l'ancien lyonnais était désormais blessé et forfait pour le Mondial. Le bon sens voudrait que la prolongation de contrat se signe tout de même, mais le Real Madrid est obligé de préparer l'avenir, et notamment en attaque avec Marcus Rashford.