Andres Iniesta va annoncer sa retraite

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Légende du football espagnol et maestro du FC Barcelone version monstre européen, Andres Iniesta va raccrocher les crampons la semaine prochaine, annonce la presse espagnole et le journal Relevo.

Le milieu de terrain qui a toujours défendu les couleurs du Barça avant de rejoindre le championnat japonais, avait continué à évoluer avec le Vissel Kobe avant de partir l’an dernier pour les Emirats. Au total, l’Espagnol aura dépassé le cap des 1000 matchs disputés, avec 1016 rencontres, et il possède un palmarès incroyable avec la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, deux Euros, quatre Ligues des Champions et 9 Ligas ainsi que 3 Coupes du monde des clubs notamment.

This Andrés Iniesta assist for Neymar doesn't get spoken about enough. 🔥✨ pic.twitter.com/HDtLcAXWIT — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 1, 2024

Il restera aussi comme celui qui a marqué l’unique but de la finale de la Coupe du monde 2010, et un joueur que Zinedine Zidane avait confié admirer malgré son appartenance à l’ennemi du Real Madrid. Sa qualité de passe, son sens du jeu et son incroyable conduite de balle avec la sphère collée à ses chaussures ont marqué toute une génération, lui qui illustrait si parfaitement le jeu du FC Barcelone, et la capacité de voir avant les autres, et de réaliser ensuite techniquement le geste juste. Une carrière bien remplie pour le numéro 8 légendaire du Barça, qui n’aura vu que le Ballon d’Or lui échapper.