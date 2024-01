Ancelotti prolongé, Tchouaméni menace le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Contraint de composer avec une défense diminuée, Carlo Ancelotti doit bricoler. L’entraîneur du Real Madrid utilise régulièrement le milieu Aurélien Tchouaméni en charnière centrale. Ce n’est clairement pas la position favorite du Français, également affecté par les critiques, et qui envisagerait de partir l’été prochain.

Pour le Real Madrid, la défaite contre l’Atlético Madrid (4-2 ap) jeudi dernier a laissé des traces. Ce revers dans le derby prive déjà les Merengue d’un de leurs objectifs de la saison, à savoir la Coupe du Roi. Et sur le plan individuel, certains joueurs se retrouvent pointés du doigt. On pense notamment au gardien ukrainien Andriy Lunin, qui n’a pas marqué des points dans la concurrence avec Kepa Arrizabalaga, mais aussi à Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain fait partie des fautifs sur le but inscrit par Antoine Griezmann.

Le BIJOU d'Antoine Griezmann !

Le Français, célébré en début de match, marque le plus beau but de la soirée d'une frappe sublime !

Suivez le huitième de finale de Coupe d'Espagne en direct sur @lachainelequipe > https://t.co/F8SCyvLdfb pic.twitter.com/ifNqLnNpny — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 18, 2024

En constatant que son compatriote avait pris le dessus sur Vinicius Junior, le Français aurait dû assurer la couverture. Mais sa passivité a permis à l’attaquant des Colchoneros d’aller terminer son festival. De quoi provoquer pas mal de commentaires en Espagne. Des critiques qu’Aurélien Tchouaméni vit mal, rapporte le média El Nacional. L’ancien Monégasque serait frustré, à tel point qu’il envisagerait un départ l’été prochain si l’entraîneur Carlo Ancelotti, dont le contrat a récemment été prolongé, reste sur le banc.

Tchouaméni mécontent de son utilisation

Il faut dire que les deux hommes sont en désaccord sur un point essentiel. Contraint de composer avec une défense diminuée, le coach italien utilise régulièrement son milieu de terrain en charnière centrale. Une position que l’internationale tricolore n’apprécie pas. « Il a les qualités pour être l'un des meilleurs à ce poste, encensait le technicien en décembre dernier. Je suis sûr qu'il va se fâcher, mais Aurélien est spectaculaire en tant que défenseur central. » Du coup, le dépannage se poursuit. Le joueur formé à Bordeaux a encore passé la deuxième période contre Almeria (3-2) dimanche en défense. Ce qui n’a pas dû le calmer.