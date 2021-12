Accord Barça-Cadix pour Luuk de Jong

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Mis au placard du côté de Barcelone, où il était censé remplacer Antoine Griezmann, Luuk de Jong devrait rejoindre le club de Cadix. S'il donne son accord.

Prêté par le FC Séville au FC Barcelone dans les ultimes secondes du mercato d’été, dans une opération restée légendaire puisqu'il a fallu attendre la photo finish afin de savoir si le timing avait été respecté, Luuk de Jong avait été recruté afin d’apporter un plus à l’attaque du Barça, laquelle venait de perdre au même moment Antoine Griezmann reparti lui à l’Atlético Madrid. Mais c’est une évidence, que ce soit avec Ronald Koeman ou avec Xavi, l’attaquant néerlandais est un flop et il s’apprête à quitter le Camp Nou avec un triste bilan d’un but marqué en 12 matchs toutes compétitions confondues. En effet, la presse sportive espagnole annonce que les dirigeants barcelonais, après avoir obtenu l’accord de leurs homologues de Séville pour annuler le prêt de l'attaquant, ont trouvé un accord avec Cadix ou Luuk de Jong sera encore prêté pour six mois.

L’opération a été validée par les trois clubs, mais il reste encore un gros détail à régler, puisque l’attaquant international néerlandais n’a pas encore validé ce prêt jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Pour Joan Laporta, il s’agit surtout de soulager un peu la masse salariale du FC Barcelone afin de permettre de payer le futur salaire de Ferran Torres, dont la venue devrait être officialisée le 3 janvier prochain.