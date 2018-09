Esp : Cristiano Ronaldo, du marketing et c'est tout, Ramos est virulent

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

Cristiano Ronaldo n'a clairement pas apprécié que l'UEFA fasse de Luka Modric, qui fête ses 33 ans ce dimanche, le joueur de l'année, au point même que CR7 a refusé de se rendre à la remise du trophée il y a dix jours en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Et désormais c'est pour le prix The Best, remis par la FIFA, que la star portugaise de la Juventus fait encore face à l'international croate du Real Madrid, son ancien club, mais également à Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool.

S'exprimant sur cette finale à trois, en marge du match Angleterre-Espagne, Sergio Ramos n'a pas laissé la place au doute concernant celui qu'il souhaite voir gagner The Best, égratignant au passage Cristiano Ronaldo. « Nous verrons bien qui sera le vainqueur (...) S’ils donnent le prix à Modric je serais heureux comme s'ils me l’avaient donné. Peut-être qu’il y a des joueurs qui font plus de marketing que Luka ou qui ont un nom plus célèbre, mais Modric mérite cette récompense », a lancé le joueur international espagnol du Real Madrid. De quoi faire siffler les oreilles de Cristiano Ronaldo...