Cristiano Ronaldo lui fait une offre, Lionel Messi dit oui

Dans : Foot Europeen.

Cela a été l’un des moments sympas de la rentrée en ce début de saison. Tous les deux présents au tirage au sort de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été interrogés ensemble dans la salle, sur leur saison, leur avenir, et leur entente. L’échange a été très cordial et le Portugais a même lancé l’idée d’un diner entre les deux joueurs, qui ont souvent été présentés comme des ennemis, mais ont largement passé ce cap avec le temps. Les deux meilleurs footballeurs du 21e siècle s’entendent clairement de mieux en mieux, et l’Argentin a confirmé dans un long entretien à Sport qu’il acceptait avec grand plaisir l’invitation à diner de son plus grand rival.

« Bien sûr que je n’ai aucun problème à diner avec lui. J’ai toujours dit que je n’avais aucun problème avec lui. Nous ne sommes peut-être pas de grands amis car nous n’avons jamais partagé beaucoup de temps ensemble, mais je le vois toujours aux récompenses, et cela se passe très bien. Je ne sais pas si on va arriver à mettre en place ce diner car nous avons chacun nos obligations, nos familles et notre emploi du temps, mais bien sûr, j’accepterai son invitation », a livré Lionel Messi, qui a le plus profond respect pour celui qui fut son plus grand rival lorsqu’il était au Real Madrid.