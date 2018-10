Cristiano Ronaldo le promet, la vérité va éclater dans l'affaire de viol

Dans : Foot Europeen, Serie A, Info.

Accusé de viol par Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo s’était déjà défendu sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Manchester United en Ligue des Champions, le Portugais a remis ça. Et le quintuple Ballon d’Or le promet, la vérité éclatera et son innocence sera prouvée, tôt ou tard.

« Mes avocats sont confiants et moi aussi. A la fin, vous saurez la vérité, c’est ce qui compte le plus. Je vais bien. Je sais que je suis un exemple, sur et en dehors du terrain. C’est pour ça que je souris toujours. J’ai tout dans la vie. Je joue dans une grande équipe, je suis en bonne santé et j’ai une belle famille avec quatre enfants » a confié Cristiano Ronaldo, dont le retour à Old Trafford sera scruté avec attention par les observateurs. Et qui aura forcément à cœur de briller, dans un contexte très particulier…