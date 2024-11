Cristiano Ronaldo de retour en Europe, un vieil ami l'appelle

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Parti s'exiler en Arabie Saoudite après la Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo pourrait effectuer une dernière pige au sein du football européen. C’est en tout cas la volonté de José Mourinho, le coach de Fenerbahçe.

Même s’ils ne sont pas encore à la retraite, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font moins parler d’eux ces dernières saisons. Logique sachant que les deux plus grands joueurs de l’histoire du foot évoluent désormais très loin du football européen, en Arabie Saoudite pour le Portugais et aux USA pour l’Argentin. Mais les deux joueurs, qui approchent de la quarantaine, veulent encore continuer à jouer jusqu’en 2026 pour pousser jusqu’à la dernière Coupe du Monde de leur carrière. Si l’Argentin devrait tranquillement rester à l’Inter Miami avec ses amis, loin du tourbillon du Barça ou du PSG, CR7 a encore une chance de revenir en Europe. En fin de contrat à l’issue de la saison, Cristiano Ronaldo pourrait effectivement quitter Al-Nassr. Après avoir encaissé une énorme somme d’argent depuis son arrivée en 2023, et alors que la flamme autour du football saoudien s’éteint peu à peu, Cristiano Ronaldo pourrait se laisser tenter par un dernier challenge en Turquie ?

José Mourinho rêve de voir Cristiano Ronaldo en Turquie

Jose Mourinho has called Cristiano Ronaldo about a move to Fenerbahce, say Fotomac in Turkiye. #RealMadrid #Fenerbahce #AlNassr pic.twitter.com/1ntelknnGl — Football España (@footballespana_) November 21, 2024

D’après les informations du journal turc Fotomaç, la légende portugaise serait en tout cas dans le viseur de Fenerbahçe. Une rumeur loin d’être étonnante sachant que le club d’Istanbul est actuellement dirigé par José Mourinho, avec qui il est resté proche malgré une relation en dents de scie. Coach de CR7 au Real Madrid entre 2010 et 2013, le Portugais aurait même appelé son compatriote pour connaître plus en détails sa situation avec Al-Nassr et sa potentielle envie de rejouer en Europe, pour pourquoi pas disputer une dernière fois sa compétition, la Ligue des Champions. Si pour l’instant, tout reste à faire dans ce dossier, la possibilité de voir Cristiano Ronaldo revenir en Europe l’été prochain existe. Au grand bonheur des fans du Portugais.