Christian Eriksen va quitter l'Inter Milan

Par Guillaume Conte

Christian Eriksen, qui n’a pas rejoué au football depuis son arrêt cardiaque sur la pelouse de Copenhague à l’Euro 2020, va mettre un terme à son contrat avec l’Inter Milan.

Le milieu de terrain n’a pas été autorisé médicalement à reprendre la compétition avec un appareil spécialisé, et ne peut donc pas rester sous contrat avec le club lombard. Un accord a été trouvé pour mettre un terme à son engagement, affirme Calcio Mercato ce vendredi. Jouer avec un défibrillateur n’est pas autorisé par la Ligue italienne, et cela rend donc la suite de sa carrière en Série A impossible. En revanche, l’ancien métronome de Tottenham sera donc libre de tout engagement à partir de janvier 2022, et il pourra tenter de reprendre la compétition avec le club de son choix. Actuellement, il a repris l’entrainement à petites doses au Danemark, au sein de son club formateur, l’Odense Boldklub.

« Il nous a contactés, et il s'entraîne désormais seul. C'est naturel pour lui puisqu'il a joué ici dans sa jeunesse et qu'il vit dans sa maison au coin de la rue. Nous sommes très heureux d'être en mesure de lui fournir des installations d’entraînement », a livré un dirigeant du club d’Odense au sujet du retour de l’enfant prodige. Toutefois, Christian Eriksen n’a pas encore repris la moindre séance collective, et se contente de se maintenir en forme avec un préparateur physique personnalisé. Il s’est donné un mois pour retrouver un bon niveau de forme, et postuler à une relance de sa carrière chez les professionnels à partir du mois de janvier. A 29 ans, l’international danois révélé du côté de l’Ajax Amsterdam s’est pour le moment refusé à tout commentaire sur la suite de sa carrière.