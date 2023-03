Chelsea drague lourdement Zidane

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Parfaitement au courant que Zinedine Zidane n'est pas chaud pour diriger un club de Premier League, Chelsea met néanmoins le paquet pour convaincre le technicien français de venir chez les Blues avec des moyens financiers illimités.

Empêtré au milieu de tableau malgré les dépenses pharaoniques lors des dernières fenêtres du marché des transferts, Chelsea est totalement perdu. La crise est annoncée depuis longtemps chez les Blues, même si le propriétaire américain Todd Boehly refuse de couper la tête de Graham Potter, le manager destiné à mener le club londonien au sommet de l’Europe sur le long terme. Mais pour le moment, c’est une bouillie de football à chaque match, et de grosses difficultés à recoller aux places européennes, puisque Chelsea est 10e à 14 journées de la fin. Un échec retentissant surtout que la tension est palpable dans le vestiaire. Les recrues sont sous une énorme pression, des joueurs se plaignent non seulement de leur temps de jeu, mais en plus de n’être parfois même pas pris dans le groupe tellement Graham Potter à de joueurs sous contrat. Et les règlements de compte à l’intérieur de l’effectif se multiplient, et font les choux gras des tabloïds anglais qui n’en demandaient pas tant.

Zidane ne fait pas l'unanimité chez les fans de Chelsea

Dans tout ce marasme, Potter devrait quand même avoir du mal à conserver son poste en fin de saison si sa série d’une victoire sur les 11 derniers matchs se. poursuit. Résultat, selon Football London, le soutien envers Graham Potter va finir par se fissurer un jour, et deux managers ont la priorité des dirigeants des Blues pour la saison prochaine. Une information confirmée par Sport. Il s’agit de Luis Enrique, libre depuis la décevante Coupe du monde de l’Espagne, et Zinedine Zidane. Le technicien français a déjà fait savoir qu’il n’était pas spécialement chaud pour diriger un club de Premier League, mais cela n’empêche pas Chelsea d’insister lourdement. Un salaire colossal, une maitrise quasiment totale des transferts, des recrues à la pelle, tout est promis à ZZ pour le faire basculer et en faire une recrue de choix sur le banc de touche.

Toutefois attention, car cette piste ne fait pas l’unanimité chez les supporters, où Zidane et son faible intérêt pour la Premier League tout au long de sa carrière, refroidissent les fans qui préféreraient un Luis Enrique réellement désireux de découvrir l’Angleterre dans un club qui a désormais besoin d’un coup de fouet pour se réveiller. D'autres noms ont été cités dernièrement pour sauver Chelsea du marasme, et notamment celui de Mauricio Pochettino, qui cherche lui aussi un poste depuis son départ du PSG.