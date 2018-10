Belgique : Hazard n'a plus le seum, il dévoile sa recette miracle

Dans : Foot Europeen, Foot Mondial, Equipe de France.

Eblouissant durant la Coupe du monde, Eden Hazard a fait des misères à l’Equipe de France en demi-finale du Mondial, Benjamin Pavard peut en témoigner. Heureusement, cela n’a pas suffi à la Belgique pour battre les Bleus, lesquels ont ensuite gagné le tournoi. Mais dans une interview accordée à Téléfoot, la star des Diables Rouges a confié qu’il faisait comme s’il avait gagné la Coupe du monde. Une méthode plutôt originale pour lutter contre le désormais célèbre « seum » des Belges.

« On a perdu contre l’équipe de France (en demi-finale) mais quand je vois la réception qu’on a eue à Bruxelles, je me dis que si l’on avait gagné (le Mondial), ça n’aurait pas été différent. Pour moi, c’est comme si on avait gagné la Coupe du monde. Je ne l’ai pas mais je me dis que c’est comme si je l’avais » a lâché le capitaine de la Belgique, qui vit plutôt bien sa défaite face aux Bleus. Grâce à une méthode originale mais que certains de ses coéquipiers comme Thibaut Courtois seraient bien inspirés d’essayer…