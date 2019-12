Ballon d'Or : Zéro respect, Cristiano Ronaldo se fait allumer

Dans : Foot Europeen.

Lundi soir lors de la grande cérémonie annuelle à Paris, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la sixième fois de sa carrière. L’Argentin a devancé Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo.

L’international néerlandais de Liverpool était bien présent pour assister au sacre du capitaine du FC Barcelone. En revanche, l’attaquant du Portugal et de la Juventus Turin avait, comme à son habitude lorsqu’il ne rafle pas la mise, décidé de snober la cérémonie, préférant se rendre au gala du football italien. Une absence qui fait tâche et qui démontre un manque de classe et de respect selon Luka Modric, vainqueur de l’édition 2018 et qui était lui présent afin de remettre le Ballon d’Or à son successeur Lionel Messi.

« Le sport et le football ne sont pas uniquement de la gagne, il y a aussi du respect envers tes coéquipiers et tes rivaux. Je ne parle que de moi. Je suis content d’être là et je crois que dans le football, il faut du respect. Quand tu ne gagnes pas, par respect, il faut être présent car c’est une célébration du football durant une soirée. C’est pour ça que je suis là, pour montrer mon respect. C’est aussi simple que ça » a lancé à Marca Luka Modric, ancien partenaire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, qui aurait sans doute apprécié que celui qui a terminé à la troisième place de ce Ballon d’Or 2019 soit présent lors de la cérémonie.