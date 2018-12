Ballon d'Or 2018 : Pour tuer les rumeurs, c'est digne des services secrets

Dans : Foot Europeen, Equipe de France, Foot Mondial, Liga.

C’est ce lundi soir entre 22h et 23h que le Ballon d’Or 2018 sera dévoilé. Et si plusieurs médias espagnols ont récemment annoncé le sacre de Luka Modric, tout cela ressemble plus à des rumeurs. Et pour cause, France Football a tout mis en place pour tenir le secret jusqu’au bout. Journaliste ayant réalisé l’interview du vainqueur, Thierry Marchand a dévoilé les méthodes de son magazine pour garder le secret et ainsi détruire les rumeurs, lesquelles n’ont pas eu beaucoup d’impact cette année en raison des nombreux prétendants à ce titre individuel (Modric, Mbappé, Griezmann, Ronaldo, Varane).

« Nous restons dans une confidentialité extrême. Le photographe qui fera le cliché du vainqueur pour la Une de France Football, le ou les interviewers du vainqueur, le directeur de la rédaction, ses adjoints, le directeur du plateau technique sont dans le secret des dieux ! On a prévenu le joueur, trois ou quatre personnes de son club et l'info est connue par l'entourage très proche, c’est tout. C'est très difficile de passer inaperçu à l'heure des réseaux sociaux, surtout lorsqu'on passe aux frontières avec le trophée... On fait en sorte de ne pas nous déplacer tous ensemble, on prend des avions différents. Cette année, nous avons fait très récemment plusieurs grands entretiens avec Griezmann, Modric, Ronaldo et Varane pour brouiller un peu plus les pistes » a expliqué le journaliste dans les colonnes du Figaro. Fin de l’intenable suspense ce lundi. Avec la consécration pour un Français ? Tout est encore imaginable.