Ballon d’Or 2017 : Quand Cristiano Ronaldo perdait espoir face à Messi

Elu logiquement Ballon d’Or 2017 grâce à ses performances individuelles et ses titres collectifs, Cristiano Ronaldo a remporté ce trophée pour la cinquième fois.

A cette occasion, le Portugais égale et revient sur un certain Lionel Messi, son grand concurrent depuis 10 ans. Présent à Paris pour recevoir son trophée, l’attaquant du Real Madrid s’est confié à L’Equipe au sujet de sa réussite, mais surtout sur ce moment particulier dans sa carrière. Il s’agit en effet d’un retour à la hauteur de l’Argentin dans la plus grande distinction individuelle du football, alors que le joueur du FC Barcelone semblait avoir pris le large ces dernières années. Et cette égalisation à 5-5 après avoir été mené 4-1 puis 5-3, fait clairement sa fierté.

« Remporter ce trophée est une récompense sportive. J'ai connu une période extraordinaire: j'ai marqué beaucoup de buts, j'ai été meilleur buteur de la Ligue des champions, on a gagné la Ligue des champions et le championnat (d'Espagne), et cela a évidemment pas mal joué dans cette conquête (du Ballon d'Or). Je ne pensais pas pouvoir rattraper Messi, parce qu'après avoir gagné mon premier Ballon d'Or, il en a gagné quatre, et je pensais que ce serait difficile de l'égaler. Mais le foot donne l'occasion de continuer à travailler et de gagner, et j'ai gagné, et je vis un moment merveilleux », a expliqué un Cristiano Ronaldo qui a avoué que son rêve de remporter sept Ballons d’Or, comme il l’avait confié récemment, était plus une boutade qu’un réel objectif, tant dominer la planète football pendant encore au moins deux ans lui paraît difficile.