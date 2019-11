Aussi fort que Cristiano Ronaldo et Messi, mais il n’avait pas envie

Dans : Foot Europeen.

Considérés comme intouchables pendant près d’une décennie, l'exemplaire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auraient pu partager l’affiche avec Wesley Sneijder. Si ce dernier l’avait vraiment voulu.

Et si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient bataillé avec un troisième extraterrestre ? Pendant toutes ces années de suprématie, aucun joueur n’a semblé en mesure de rivaliser avec les deux attaquants. Aucun, sauf peut-être Wesley Sneijder. C’est du moins l’avis du Néerlandais qui, dans un entretien accordé à Fox Sports NL, a assuré qu’il avait les moyens de voler la vedette aux deux meilleurs joueurs au monde.

« Je dois être honnête avec moi-même et admettre que j'aurais pu être mentionné aux côtés des Messi et Ronaldo si j'avais fait preuve d'un engagement à 100%. J'en suis certain. Ce n'est pas que je ne pouvais pas y arriver, c'est juste que je n'avais pas la volonté, a expliqué l’ancien milieu offensif. J'ai préféré profiter de ma carrière sur et en dehors du terrain. J'ai gagné tout ce qui était possible en club, donc je ne regrette rien. » Sa sortie peut paraître audacieuse, mais rappelons que Sneijder, quatrième du Ballon d’Or 2010 remporté par Messi, méritait sans doute mieux après le triplé de son Inter Milan suivi d’une finale du Mondial avec les Pays-Bas.

Sneijder ne regrette rien

« Je suis un joueur d'équipe et j'aime réussir en équipe. Les gens me disent souvent que j'aurais dû gagner le Ballon d'Or en 2010, mais je leur répète que gagner la Ligue des Champions était plus agréable qu'un trophée individuel, a commenté le jeune retraité passé par l’OGC Nice. Bien sûr, cela aurait été la cerise sur le gâteau, mais le fait que les gens me disent que j'aurais dû le gagner suffit à ma satisfaction. » Même si cette distinction n’aurait pas été volée, Sneijder n’avait ni la détermination d’un Cristiano Ronaldo, ni le talent d’un Lionel Messi.