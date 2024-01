La colère gronde, John Textor se fait secouer en Belgique

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

L'OL n'est pas le seul club d'Eagle Football à faire grise mine cette saison. Le RWD Molenbeek est en difficulté et ses supporters ne le digèrent plus. Ils se sont violemment expliqués avec les joueurs de Caçapa, tout en attaquant indirectement John Textor.

Il n'y a pas qu'à l'OL que les supporters grondent leurs joueurs directement. Un autre club de la galaxie Eagle Football est désormais concerné par le phénomène : le RWD Molenbeek en Belgique. 13e sur 16 du championnat belge, le promu lutte pour son maintien. Ses dernières sorties ne sont pas encourageantes avec 12 buts encaissés en 3 matchs : une défaite 6-1 à domicile contre Bruges, une autre 3-0 à Westerlo et enfin une 3-0 à Ostende. La dernière, survenue en débutant l'année 2024, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était en quart de finale de coupe de Belgique face au dernier de deuxième division. Une humiliation qui a poussé les supporters à s'en prendre aux joueurs samedi après-midi.

Tête à tête violent entre supporters et joueurs au RWDM

Ils ont attendu le groupe entraîné par Claudio Caçapa à la sortie de l'entraînement. Une explication tendue a débuté sous le regard des caméras de télévision et des portables. Contrairement aux Bad Gones à l'OL, les supporters bruxellois étaient à quelques centimètres des joueurs. Ils les ont violemment interpellés sur les derniers résultats et sur leur implication dans l'équipe. Dans une scène surréaliste, un représentant des supporters arrive avec une paire de tongs à la main et lance : « C’est pour qui ? Personne ? Pourtant, c’est le Club Med ici ! »

Scènes absolument surréalistes en Belgique où les supporters de Molenbeek sont partis demander des comptes à leurs joueurs après leur mauvaise saison... quasiment en tête contre tête.



Les deux dernières minutes sont folles. 😭 pic.twitter.com/0feFSjogCD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 21, 2024

Les joueurs, prêtés pour la plupart, sont accusés de ne pas tout donner sur le terrain et de voir leur passage en Belgique comme uniquement provisoire. A travers eux, un homme attisait la colère des supporters : John Textor. L'Américain ne prend pas suffisamment soin du club belge selon les fans. Certains joueurs se sont expliqués avec leurs supporters comme Jeff Reine-Adelaide ou l'ancien gardien lyonnais Théo Defourny. Claudio Caçapa a aussi pris la parole pour calmer le jeu et rappeler l'échéance de dimanche : le match contre Eupen, concurrent direct pour le maintien. Si John Textor est encore épargné à Lyon, on ne peut pas en dire autant à Molenbeek où ses prochaines visites seront scrutées avec attention.