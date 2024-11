Après Bordeaux, Gérard Lopez fait une nouvelle victime au Portugal

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières années, Gérard Lopez a eu du mal dans la gestion de ses clubs de football. Alors que Bordeaux tente de survivre en N2, Boavista est plus proche que jamais de la faillite.

Gérard Lopez devient petit à petit la bête noire des supporters européens. Cela se finit souvent mal pour les clubs gérés par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. En Belgique, Mouscron a disparu en 2022. Cet été, les Girondins de Bordeaux ont failli connaître le même scénario, étant finalement rétrogradés en National 2 où leur avenir n'est pas complètement assuré. Maintenant, c'est au tour de Boavista de souffrir. Club historique du championnat portugais, la formation basée à Porto a des finances très fragiles depuis plusieurs saisons. Cette situation s'est récemment aggravée, au point où Boavista (14e du championnat) a publié un communiqué alarmant ce mardi. Sa liquidation judiciaire est toute proche.

« Le Tribunal de Commerce de Vila Nova de Gaia a ordonné un Processus Spécial de Revitalisation (PER), qui suit désormais les procédures légales et qui sera développé au cours des prochains mois. La vérité est que, sans l’adoption de mesures rigoureuses et exceptionnelles, la seule alternative sera de déposer une demande d’insolvabilité, ce qui aboutirait à l’inévitable liquidation du club, frustrant ainsi les attentes légitimes de chacun et le recouvrement des crédits par les créanciers », a écrit le Boavista FC. Gérard Lopez va devoir être très imaginatif encore pour maintenir à flot Boavista jusqu'à la fin de la saison...