Zidane à Manchester United, le coup de folie

Zidane qui reprend un banc de touche à Manchester United, c'est le rêve du co-propriétaire du club alors que le coach actuel est sur la sellette.

Sans club depuis 2021, Zinedine Zidane a récemment confié qu’un retour sur un banc de touche le démangeait. Néanmoins, l’été est passé et Zizou n’a pas donné suite aux différents intérêts qu'il a pu recevoir. La légende des Bleus semble attendre 2026 pour prendre la suite de Didier Deschamps, si les conditions sont réunies. Cinq ans sans entrainer cela peut faire long, et Sir Jim Ratcliffe mise sur l’envie du Français de reprendre du service. Selon le Daily Mirror, Zidane est le nom qui fait rêver le co-propriétaire de Manchester United pour s’asseoir sur le banc d’Old Trafford. Une place pour le moment occupée par Erik Ten Hag, mais voir le Néerlandais conserver son job cet été a déjà été une grosse surprise. Et avec le début de saison des Red Devils, et notamment la déculottée vécue contre Liverpool (0-3) récemment en Premier League, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam est sur la sellette.

Zidane a déjà dit non à MU

Il suffirait certainement d’un « yes » de Zinedine Zidane pour faire basculer la balance, mais le problème est que l’ex-coach du Real Madrid n’a toujours pas montré d’envie particulière de signer au sein d’un club de Premier League, la barrière de la langue semblant un gros obstacle pour lui. Mais en cas de belle offre et de projet sur deux ans, Zizou pourrait-il craquer et rejoindre un prestigieux club anglais qui n’arrive plus à retrouver son standing ? Ratcliffe est persuadé que le coup est jouable et après avoir misé très gros sur le marché des transferts une nouvelle fois, il est bien parti pour tenter le tout pour le tout en essayant de convaincre Zidane de signer. En tout cas, le Board de Manchester United commence à étudier les profils de ses futurs entraineurs, ce qui n’est pas du tout une bonne nouvelle pour Erik Ten Hag. En 2021, Zidane avait reçu une offre de la part du club mancunien, mais l’avait refusée, laissant Ole Gunnar Solskjaer tenter sa chance à la tête des Red Devils.