Zéro ambiance dans les stades, la Premier League s'alarme

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Longtemps réputée pour l'ambiance incroyable de ses stades, la Premier League n'est plus du tout à la hauteur. Et certains anciens joueurs tirent le signal d'alarme.

Dimanche, Old Trafford était le théâtre d'un des grands classiques du football anglais entre Manchester United et Chelsea. Les 70.000 places du mythique stade des Red Devils avaient été vendues, la plupart à prix d'or. Pourtant, malgré l'enjeu sportif, l'ambiance n'a jamais décollé, ce que les téléspectateurs peuvent désormais mieux saisir puisqu'il est possible de suivre les rencontres de Premier League avec le son d'ambiance. Et ce phénomène s'accentue de saison en saison de l'autre côté de la Manche, les stades anglais étant de plus en plus souvent silencieux durant l'essentiel des rencontres. Après ce choc entre Manchester United et Chelsea, Jamie Redknapp a reconnu, sur Sky Sports, qu'il était sidéré par ce qu'il venait de vivre à Old Trafford.

"It's like watching a game in COVID. There's no crowd, there's no atmosphere" 🤐



Jamie Redknapp says there is no energy at Old Trafford 🪫 pic.twitter.com/nZGJeYCZaZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2024

« J’avais l’impression d'être à un match durant la période du confinement avec le Covid quand il n’y avait aucun public, aucune ambiance, aucune énergie », confiait, au micro du diffuseur de la Premier League l'ancien joueur de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre. Cette sortie médiatique a évidemment eu un gros impact, et de très nombreux supporters ont reconnu que le consultant de Sky Sports avait parfaitement raison. Et c'est la Premier League qui a été directement accusée de cette situation.

« Ce que je peux aussi vous dire, c'est que le club fout complètement en l'air l'ambiance en se moquant de vrais fans de Reds pour accueillir des touristes qui n'apportent rien à l'ambiance du club », se plaint, sur X, Butsby3. Car de très nombreux fans rappellent qu'en faisant exploser le prix des billets pour les matchs, les clubs de Premier League se sont totalement coupés de la frange populaire de leurs supporters, alors que ce sont ces derniers qui rendaient l'atmosphère des stades anglais inimitables.