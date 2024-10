William Saliba au Real Madrid, Arsenal sort les barbelés

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

En grande forme, que ce soit avec Arsenal ou avec l'équipe de France, William Saliba suscite l'intérêt du Real Madrid. Mais les Gunners n'ont aucune crainte concernant le défenseur tricolore.

Depuis son retour de prêt à l'Olympique de Marseille lors de la saison 2021-2022, William Saliba a pris une importance colossale dans le vestiaire d'Arsenal où Mikel Arteta lui fait désormais totalement confiance. Et c'est une évidence, les prestations du défenseur révélé sous le maillot de l'AS Saint-Etienne contribuent largement aux bons résultats du club londonien en Premier League, et même récemment en Ligue des champions, les joueurs du PSG ayant compris qu'il ne serait pas facile de déborder Saliba et la défense anglaise. Forcément, l'international français suscite l'intérêt d'autres grands clubs, et notamment du Real Madrid. Florentino Perez est même disposé à faire une offre à William Saliba et à Arsenal dès le mercato estival 2025. Mais l'Express affirme que du côté de l'Emirates Stadium, on n'a aucun doute sur la présence du défenseur français la saison prochaine.

Saliba au Real Madrid, ce n'est pas pour tout de suite

🟢🚨 William Saliba makes football look so easy ✅ pic.twitter.com/UXuUTG8XTc — Footysm ⚽️ (@Footysm) October 12, 2024

Lié contractuellement avec Arsenal jusqu'en 2027, William Saliba n'a pas du tout l'intention de quitter les Gunners pour rejoindre le Real Madrid en 2025 explique le média anglais. Le joueur français se plait à Londres, tandis que du côté de Mikel Arteta on a prévenu les dirigeants d'Arsenal qu'il était totalement inenvisageable de voir partir le défenseur de 23 ans pour Madrid ou ailleurs. Journaliste pour l'Express, Ryan Taylor précise que face à l'intransigeance du club londonien, et faute de la volonté du joueur français de tout faire pour signer, le Real Madrid pourrait se tourner vers Cristian Romero, le défenseur champion du monde avec l'Argentine qui évolue à Tottenham. Mais comme leur rival local, les Spurs refusent de laisser partir leur joueur qui, contrairement aux rumeurs, n'a aucune clause libératoire dans son contrat.