West Ham matraque Arsenal dans la course au titre

Dans le derby londonien, Arsenal est tombé de haut à l'Emirates en s'inclinant (0-2) face à West Ham. Un résultat très mauvais pour les Gunners dans la course au titre.

Deux jours après la victoire de Liverpool à Burnley (0-2), dans le cadre du Boxing Day, les Gunners savaient qu'ils devaient s'imposer ce jeudi soir à domicile face aux Hammers pour reprendre les commandes du championnat. Mais, dans une rencontre jouée sous une météo très anglaise, la formation d'Arteta a semblé à bout de souffle, ne parvenant pas réellement à retrouver son efficacité. Et comme du côté de West Ham, on se montrait d'une précision clinique, la soirée tournait au cauchemar pour Arsenal. En effet, les visiteurs n'avaient besoin que de ses deux premières actions cadrées pour marquer deux buts, par Soucek (0-1, 13e) et Mavropanos (0-2, 55e).

Areola finit le travail pour West Ham

En fin de match, les Gunners se ruaient tant bien que mal à l'assaut du but de West Ham, mais un Areola inspiré réussissait un ou deux arrêts qui empêchaient Arsenal d'y croire. Et dans l'ultime minute du temps additionnel, sur un penalty, Benrahma manquait même l'occasion de corser l'addition, Raya s'interposant (90e+5). Au classement, après cette défaite, Arsenal reste à la deuxième place de la Premier League avec deux points de retard sur Liverpool, mais Manchester City pourrait recoller aux Gunners en cas de victoire lors de son match en retard contre Brentford.