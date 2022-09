Ang : William Saliba crée déjà la panique à Arsenal

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

De retour de prêt en provenance de l’Olympique de Marseille, William Saliba réalise des débuts impressionnants avec Arsenal. Ses performances ne passent pas inaperçues sur le marché des transferts et obligent les Gunners à réagir au plus vite.

Ex-indésirable de Mikel Arteta, William Saliba fait désormais partie des chouchous du manager d’Arsenal. Le défenseur central a disputé l’intégralité des sept matchs joués en Premier League cette saison, avec des performances de haut niveau à la clé. Sa solidité et sa sérénité à la relance ont vite séduit le technicien et les supporters qui lui ont déjà créé sa chanson. Le problème pour les Gunners, c’est que le Français a attiré l’attention d’autres clubs sur le marché des transferts.

L’Olympique de Marseille, où William Saliba a passé la saison dernière en prêt, n’est plus son seul admirateur. On peut penser que des formations plus ambitieuses et mieux armées financièrement sont désormais à l’affût, sachant que le défenseur central arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. C’est pourquoi Arsenal a prévu de réagir, annonce le journaliste Paul Brown. « Je pense que du point de vue d'Arsenal, ils savent qu'il y a de l'intérêt pour lui », a confié le spécialiste au média Give Me Sport.

Saliba bientôt récompensé

« Ils voudraient être surs de le garder à long terme afin de protéger leur investissement, a-t-il poursuivi. Je n'imagine pas Arsenal changer d'avis subitement et vendre William Saliba, mais je pense qu'ils veulent prolonger son contrat et lui offrir une revalorisation salariale pour y parvenir. » Le club londonien aimerait blinder et au passage récompenser l’ancien Stéphanois pour son excellent début de saison. Avec un salaire annoncé à environ 45 000 euros par semaine, William Saliba fait partie des Gunners les moins rémunérés. Sa cote en hausse et son statut d’international tricolore devraient l'aider à multiplier ce montant.