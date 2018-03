West Ham : Evra dans le dur, les fans dénoncent l'imposture

Dans : Premier League, OM.

A nouveau titulaire ce samedi face à Swansea, Patrice Evra a connu un match difficile. Une défaite 4-1 et un remplacement dès la mi-temps au sein d’une équipe qui plonge à nouveau avec huit buts encaissés en deux rencontres. Autant dire que les fans de West Ham et les suiveurs de la Premier League ont rapidement trouvé le coupable dans des messages très sarcastiques sur les réseaux sociaux.

« Zabaleta (l’autre arrière latéral) et Evra, on cherche vraiment les ennuis. Ils ont l’âge combiné de Sir Alex Ferguson », déplore ainsi un fan des Hammers. « J’aurais juré qu’Evra devait jouer aujourd’hui », explique un internaute pour qui l’ancien marseillais a été transparent. « Deux matchs pour Evra, quatre buts encaissés à chaque fois, on devient plus réguliers », « Quand on aligne Evra d’entrée deux matchs de suite, on mérite de descendre » ou enfin « Evra est fini, les gens pensaient que c’était encore le Evra de Manchester United, c’était il y a 10 ans » ont balancé des internautes visiblement pas du tout convaincus par les performances de l’arrière gauche français, qui à 36 ans, continue toutefois d’avoir la confiance – relative – de son entraineur à West Ham. L'ancien marseillais va devoir réagir, sous peine de gâcher sa dernière tentative de come-back après son limogeage par l'OM à l'automne dernier.