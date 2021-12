Ang : Aston Villa-Burnley annulé à cause du covid

Un nouveau match prévu ce samedi en Premier League a été reporté en raison de la multiplication des cas de Covid.

Sur les six rencontres de la 18e journée du championnat d'Angleterre qui devaient se jouer ce samedi, quatre avaient déjà été reportés en raison de la vague de covid qui submerge actuellement le Royaume-Uni. Et à moins de deux heures du coup d'envoi du match entre Aston Villa et Burnley, la Premier League a confirmé que cette rencontre était à son tour reportée, les cas de covid s'étant multipliés au sein de l'effectif d'Aston Villa. Le seul match encore au programme opposera Leeds à Arsenal à partir de 18h30, sauf nouveau changement.

The #PL Board has postponed #AVLBUR because of an increase in positive COVID-19 cases in the Aston Villa squad



Full statement: https://t.co/0f2PmvCUg3 pic.twitter.com/sfJH787NH0