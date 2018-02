Wenger pique une colère et menace de virer ses Gunners

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Surclassé par Manchester City (3-0) en finale de la League Cup dimanche, Arsenal est de nouveau ciblé par les critiques. A commencer par son manager Arsène Wenger.

Une fois de plus, la presse anglaise s’attaque au coach des Gunners et imagine déjà son départ l’été prochain. On parle effectivement de Thierry Henry parmi ses possibles successeurs. Du coup, son avenir a encore été évoqué pendant sa conférence de presse. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Wenger n’était pas d’humeur à répondre sur ce sujet.

« Ma position est ma position. Honnêtement, c’est la dernière chose dont je m’inquiète actuellement, a réagi le Français. Ma manière de penser est de me concentrer sur le prochain match. Si je vais rester ? Je viens de vous donner ma réponse. Je suis étonné de répondre tout le temps la même chose. Je suis ici depuis 21 ans, j'ai refusé le monde entier pour respecter mon contrat. Est-ce que mon futur dépend d’une qualification en Ligue des Champions ? J’ai déjà répondu à cette question. »

Le Top 4 ou la porte

Sous contrat jusqu’en 2019, Wenger s’inquiéterait davantage pour son groupe. En effet, l’Islington Gazette a relayé une véritable menace du coach londonien à ses joueurs : soit ces derniers atteignent le Top 4 de Premier League, soit l’effectif subira de grands changements lors du prochain mercato estival… Sixièmes avec un match en retard, les Gunners sont à 10 longueurs de l’objectif imposé par leur manager.