Une star de Tik Tok harcèle la Premier League, l'Angleterre sous le choc

Une influenceuse de 21 ans, star de Tik-Tok, sera jugée le 20 juin prochain pour avoir harcelé plusieurs footballeurs dont Mason Mount.

Orla Melissa Sloan, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, cette jeune femme de 21 ans est une star des réseaux sociaux et notamment de Tik Tok. Influenceuse importante sur la plateforme, elle fait parler d’elle pour de biens mauvaises raisons. Et pour cause, la jeune femme a harcelé plusieurs footballeurs dont Mason Mount, l’international anglais de Chelsea. Dans une audience devant la Court de Westminster, le procureur a détaillé cette histoire surprenante. Après s’être rencontrés à une fête en novembre 2020, le footballeur de Chelsea et la star de Tik Tok ont eu une relation sexuelle. Le couple s’est côtoyé pendant six mois avant de se séparer à l’initiative de Mason Mount.

Mason Mount harcelé par une star de Tik Tok

Orla Melissa Sloan a de son côté très mal pris la nouvelle et a continué à harceler le joueur des Blues et le « bombardant de messages » selon les mots du procureur. « Il a commencé par lui demander d'arrêter avant de bloquer son numéro » explique-t-il par la suite. Invité à témoigner, Mason Mount raconte que ce harcèlement aurait pu aller plus loin. « Elle sait à peu près où j'habite et où je m'entraine. J'ai peur que si elle n'arrive pas à me contacter, elle puisse débarquer à mon centre d'entraînement » a expliqué l’international anglais au tribunal. D’autres footballeurs ont été victimes du harcèlement de l’influenceuse, notamment Billy Gilmour, désormais à Brighton. Ce dernier s'est vu signifier que la jeune femme était enceinte de lui, alors qu'il assure ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle. Un autre joueur de Chelsea, Ben Chilwell, a vu son nom sortir dans les séances devant la cour. Le jugement de cette affaire est attendu le 20 juin prochain et l’influence risque une courte peine de prison au maximum, même si elle a reconnu les faits et a plaidé pour coupable, dans le but d'atténuer la sentence.