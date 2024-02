Une première star à 120 ME demande à quitter Chelsea

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Depuis un an, Chelsea a adopté une politique de recrutement de masse. Pour l'instant, les résultats sont très décevants, à tel point qu'un des joueurs les plus chers du monde souhaite déjà quitter le club anglais.

En signant contre 121 millions d'euros le 31 janvier 2023 pour Chelsea, Enzo Fernandez était devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Depuis, ce record a été brisé par un autre de ses coéquipiers, Moisés Caicedo (133 millions d'euros). Les débuts de l'Argentin à Chelsea ont été plutôt mitigés. L'ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne alterne entre le bon et le mauvais. Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022, Enzo Fernandez commence à s'impatienter d'après les informations de Football Transfert. Le média anglais affirme que le joueur de 23 ans n'est pas satisfait de la situation à Chelsea et qu'il prévoit déjà de partir. Son agent Uriel Perez discute avec d'autres clubs pour envisager un départ dès cet été.

Enzo Fernandez demande à partir de Chelsea

Malgré plusieurs centaines de millions d'euros dépensés, Chelsea n'est qu'à la 11e place en Angleterre. Si les Blues vont disputer la finale de la League Cup contre Liverpool, une qualification en Ligue des Champions est déjà inenvisageable. Un terrible échec pour Todd Boehly, le propriétaire du club. Mauricio Pochettino est en passe de se faire licencier et cela pourrait également avoir une incidence sur le futur du joueur formé à River Plate. Enzo Fernandez a disputé 50 matchs avec Chelsea pour 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Mais ses performances sont loin de correspondre à celles aperçues lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Benfica ou avec l'Argentine. Sa cote est encore bonne sur le marché des transferts et il ne fait aucun doute qu'il arrivera sans problème à rebondir, mais la perte financière sera fracassante. Reste à savoir si Chelsea va accepter de le vendre puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en juin 2032. L'inconvénient des contrats à très longue durée signée par les Blues ces derniers temps...