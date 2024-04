Ang ‍: Le futur Lionel Messi est à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Malgré des transferts coûteux et nombreux ces dernières années, Manchester United laisse la place aux jeunes. Il y a de quoi faire avec des talents comme Mainoo mais aussi Shea Lacey (16 ans) qui impressionne déjà dans le groupe pro.

L'Angleterre a des incroyables talents et Manchester United le symbolise plus que tout autre club. Malgré leurs difficultés sportives, les Red Devils savent sortir des jeunes talents depuis plusieurs années. Marcus Rashford a lancé la vague et Kobbie Mainoo a brillamment repris le flambeau cette saison. Le jeune milieu anglais, déjà international A à 18 ans, impressionne par sa maturité. Cependant, les observateurs n'ont encore rien vu selon les supporters mancuniens. En effet, un nouveau crack frappe déjà à la porte de l'équipe première : Shea Lacey.

A 16 ans, Shea Lacey est comparé à Messi

Le jeune anglais qui fêtera ses 17 ans dans les prochains jours fait forte impression avec les équipes de jeunes anglaises (U15 puis U17) et mancuniennes (Youth League). Cet ailier droit rappelle Phil Foden pour son explosivité, ses qualités techniques et sa petite taille. Le quotidien anglais The Sun se risque même à une comparaison osée avec Lionel Messi en personne.

L'enthousiasme pour Shea Lacey est d'autant plus fort que le jeune homme vient de disputer ses premiers entraînements avec l'équipe première de Manchester United. Au milieu de stars recrutées au prix fort parfois, Lacey n'a pas paru impressionné sur le terrain. Malgré un déficit physique criant, il a montré de belles choses balle au pied. De quoi faire rêver en grand pour cette jeune pépite alors qu'Erik Ten Hag n'accorde aucune place gratuite aux jeunes talents mancuniens, se montrant conservateur surtout avec les résultats décevants du club. La faible réussite de Manchester United au mercato depuis quelques temps devra sans doute favoriser la classe biberon à court terme. C'est peut-être le meilleur moyen de remettre le club mancunien sur la carte du football anglais et européen.