« ‍Un jour sombre ‍», la nomination de Tuchel écoeure l'Angleterre ‍!

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

La fédération anglaise de football a réalisé une jolie prise en trouvant un accord avec Thomas Tuchel, lequel a été nommé nouveau sélectionneur des Three Lions en lieu et place de Lee Carsley.

Sélectionneur de l’Angleterre par intérim après la démission de Gareth Southgate, Lee Carsley en a terminé avec sa mission. Et pour cause, la fédération anglaise de football a nommé ce mercredi Thomas Tuchel nouveau sélectionneur de l’Angleterre. Un sacré coup quand on connaît le parcours du technicien de 51 ans, ex-entraîneur de Dortmund, du PSG mais aussi de Chelsea et du Bayern Munich. Sportivement, il ne fait presque aucun doute que l’Angleterre récupère son meilleur coach depuis un long moment. Mais la nomination d’un sélectionneur allemand passe très mal chez certains médias britanniques. Dans ses colonnes, le Daily Mail n’en croit pas ses yeux et exprime tout son désarroi face à la nomination de Thomas Tuchel.

La nomination de Tuchel fait réagir l'Angleterre

« C’est un jour sombre pour l'Angleterre puisque le poste de manager revient à un Allemand... Carsley n'était pas l'homme de la situation, mais un entraîneur anglais aurait dû être la priorité. Le football international devrait être le meilleur des nôtres contre le meilleur des leurs » a publié le tabloïd anglais, faisait bien sûr référence à la rivalité historique qui existe entre l’Angleterre et l’Allemagne. Il n’est pas inédit pour la fédération anglaise de football de faire appel à un coach étranger puisque de 2007 à 2012, l’Italien Fabio Capello avait dirigé les Three Lions. Mais faire signer un Allemand est visiblement une faute grave de la part de la fédération anglaise selon certains observateurs, à qui il va falloir un petit moment avant de s’en remettre.