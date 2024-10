Thomas Tuchel nommé sélectionneur de l'Angleterre

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La Fédération anglaise de Football a officialisé la nomination de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur national dès le début 2025. Il sera présenté lors d'une conférence de presse ce mercredi à 14h30.

Cette fois, c'est officiel, l'entraîneur allemand, passé en Premier League à Chelsea, et qui était sans club depuis son départ du Bayern Munich en fin de saison passée est bien le successeur de Gareth Southgate. Agé de 51 ans, l'ancien coach du Paris Saint-Germain n'avait jamais dirigé une sélection nationale, et il va donc commencer cette nouvelle étape de sa carrière aux commandes des prestigieux Three Lions dès le 1er janvier 2025. Depuis la démission de Gareth Southate, après l'Euro 2024, Lee Carsley ayant assuré l'intérim jusqu'à ce mercredi. La désignation de Thomas Tuchel divise les supporters anglais, certains étant convaincus qu'il est l'homme qu'il faut pour mener l'Angleterre au titre tant attendu depuis 1966, tandis que d'autres regrettent le choix de la FA de faire confiance à un technicien étranger.