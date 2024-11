Un arbitre vedette insulte Liverpool et Jürgen Klopp

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après avoir arbitré 112 matchs en Premier League, David Coote pourrait bien disparaître à tout jamais du Championnat anglais. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'arbitre s'en prend à Liverpool et à son ancien entraîneur.

Depuis quelques heures, la PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organisme qui régit l'arbitrage des matchs professionnels en Angleterre, étudie une vidéo diffusée sur X (anciennement Twitter). Dans cette vidéo, on voit David Coote, très expérimenté arbitre de Premier League, traiter Liverpool de « club de mer... » et Jürgen Klopp de « conn... d'Allemand ». Apparaissant visiblement fatigué dans cette vidéo où il apparaît face à la caméra, d'un téléphone, dont il ne peut ignorer la présence, l'arbitre de 42 ans dit tout le mal qu'il pense des Reds et de leur ancien entraîneur. En décembre 2023, David Coote officiait à la VAR d'un match entre Liverpool et Arsenal à l'occasion duquel l'entraîneur allemand avait pêté les plombs suite à une décision de l'arbitre qui n'avait pas accordé un penalty, évident selon Klopp, suite à une faute sur Salah. Mais c'est à priori un match datant du confinement qui aurait mis le feu aux poudres.

😳 David #Coote, English football PL #referee, speaking on camera about a dislike for Liverpool..



Career over..?



pic.twitter.com/uMD7Lv6zc2 — Football Around The World 🌍 (@FootyATW) November 11, 2024

Cette vidéo fait évidemment énormément de bruit en Angleterre où des voix s'élèvent pour l'exclusion de David Coote compte tenu de ses propos contre Liverpool. De son côté, la PGMOL veut cependant avoir la totalité des éléments avant de prendre éventuellement une décision disciplinaire, mais on voit mal comment l'officiel pourrait encore avoir un avenir en Premier League après une telle séquence. Cependant, à en croire The Sun, cette vidéo pourrait remonter à de nombreux mois, mais serait ressorti ce lundi, on ne sait pour quelle raison.